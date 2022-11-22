Фраза «мы ещё не начинали» уже вызывает насмешку – Баранец

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Необходимо срочно менять генеральную концепцию и стратегию СВО, поскольку пока что действия РФ лишь множат ненависть к России даже среди ждавшего освобождения от этого киевского режима населения.

Об этом на канале «СР «ЗА Правду» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы не будем перерезать те жирные потоки вооружений с Запада, которые валят и валят на Украину, наша специальная операция обретает бессмысленность. Это всё равно, что в бассейн, из которого вытекает сто литров воды, а двести втекает. Да, Минобороны нам сообщает, сколько танков, самолётов, вертолётов уничтожено, но вы посмотрите, что с той стороны, хотя бы с польской, течёт. И пока мы не начнём это делать, чтобы показать Западу бессмысленность поставок, я не знаю, когда мы закончим спецоперацию. Генеральную концепцию, стратегию – надо менять. Потому что мы этими ударами (по энергосистеме Украины – ред.) множим ненависть к России даже среди того населения, которое ждало освобождения от этого киевского режима», – сказал Баранец.

Он также добавил, что в данной ситуации бравада совершенно неуместна.

«Воевать мы не начинали по-настоящему – это фигура речи, которая уже действительно вызывает насмешки среди мыслящей части нашего общества и военного, и гражданского. Нахрена мы тогда начинали, на цыпочках идя на войну, выставляя против почти 500-тысячного войска 180 тысяч наших солдат и офицеров? Народ этого не понимает. А мы сейчас бравадничаем: «Мы ещё не начинали». Вы знаете, это тоже будет ещё долго предметом насмешек. Потому что воевать по-настоящему, нам нужно ещё убедиться, а есть нам, чем воевать и кем воевать? На этот вопрос я пока не могу дать честного ответа», – признал эксперт.