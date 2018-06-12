12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Freedom House фиксирует рост нападений украинских ультраправых на представителей меньшинств

Международная неправительственная организация Freedom House в своем докладе «Ультраправый экстремизм как угроза украинской демократии» констатирует увеличение с начала 2018 года случаев нападения ультраправых националистов на представителей меньшинств, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил автор обзора Вячеслав Лихачев.

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«В последние месяцы мы видим некоторую негативную динамику. С начала этого года резко возросло количество инцидентов со стороны ультраправых, связанных со срывом мероприятий, публичных акций и закрытых мероприятий. И резкое увеличение инцидентов, связанных с нападением на меньшинства», — сказал он.

В докладе автор упоминает такие организации, как «Волонтерское движение ОУН», «Братство», «C14», «Карпатская Сечь», «Социал-национальная ассамблея», «УНА — УНСО», «Традиция и порядок», «Реванш», «Революционные правые силы», «Катехон».

Лихачев подчеркивает, что вышеуказанные организации не претендуют на участие в выборах, хотя являются активными в публичной сфере.

В докладе указываются срыв лекции о Холокосте во Львове в январе 2018 года, нападение на офис Queer Home Кривбасс в Кривом Роге в феврале, нападение на участников маршей 8 мая, попытка сорвать фестиваль документального кино о правах человека Docudays в Киеве в марте, нападения на лагеря ромов.