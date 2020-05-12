Freedom House: Закон о «свободе вероисповедания» усугубил разделение Черногории

12.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Черногорские СМИ пытались утаить от своих граждан негативные оценки политики страны, сделанные американскими правозащитниками в их последнем докладе, но оппозиция обнародовала эти выводы.

Об этом сообщил портал «Српске Новине», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем последнем докладе «Государства в переходной стадии» американская правозащитная организация Freedom House сделала вывод о том, что в вопросах развития демократии Черногория отступила на шаг назад от государства «с частично консолидированной демократией» к «гибридным режимам».

Подобную оценку провластные черногорские медиа пытались объяснить недостаточной активностью эко-протестов (в стране в конце прошлого и начале этого года в стране наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха над большими городами, из-за чего местные власти выступали с рекомендациями к их обитателям воздержаться от прогулок и выхода на улицу), а также довольно вялую реакцию властей на них.

И специально оговорили что подобное заключение правозащитников никак не относится к протестным молитвенным акциям СПЦ против дискриминационного Закона о свободе вероисповедания, объясняя это тем, что информация по ним не могла войти в отчет за 2019 год (сам закон был подписан бессменным лидером этой страны Мило Джукановичем только в последние дни декабря).

По той причине, что подлинный текст Freedom House недоступен широкой черногорской аудитории, оппозиционные черногорские, а также сербские СМИ решили опубликовать его дословный перевод.

«Принятие [закона] еще больше поляризовало и без того разделенное общество Черногории и отвлекло внимание граждан от других насущных государственных проблем, – говорится в тексте доклада. – В декабре Скупщина приняла Закон о свободе вероисповедания или религиозных убеждений и правовом статусе религиозных общин (известный как «Закон о свободе вероисповедания»), несмотря на решительные возражения многих оппозиционных партий и Сербской православной церкви, которой грозит утрата имущества. Все попытки оппозиции изменить закон до его принятия были отвергнуты».

В тексте говорится о том, что закон обязывает религиозные организации предоставлять документы, подтверждающие право собственности на любое имущество, возведенное до 1918 года, что «может ограничить» Сербскую православную церковь. Также в документе указывается, что депутаты оппозиционного Демократического Фронта пытались помешать окончательному голосованию по закону, за что семнадцать из них были арестованы.

«Президент Джуканович подписал закон 28 декабря, на следующий день после его принятия. Крупные мирные акции протеста по всей стране, организованные Сербской православной церковью, начались немедленно и продолжились в 2020 году», – сообщили правозащитники.

Таким образом даже американская организация Freedom House была вынуждена признать антицерковную направленность деятельности черногорского режима, за что понизила ему рейтинг на фоне других государств «переходного состояния».