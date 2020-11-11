Фрегат Черноморского флота пришёл к месту будущей российской базы на Красном море

28.02.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению с местными властями будет создан пункт материально-технического обеспечения России.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

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Корабль Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России.

В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море.

Напомним, по соглашению между Россией и Суданом, база будет предоставлена безвозмездно на 25 лет, при этом предусмотрено автоматическое продление на десятилетние периоды.

Россия сможет разместить на базе не более трехсот своих военных и четыре корабля ВМФ, включая оборудованные ядерной энергетической установкой. Также через морские порты и аэродромы Судана РФ сможет перевозить «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Россия, в свою очередь, должна будет оказать Судану помощь в поисково-спасательных операциях, противовоздушной обороне и противодиверсионном обеспечении, если об этом попросят власти страны.

Создание в регионе пункта материально-технического обеспечения ВМФ – это важный шаг, который позволит России возобновить присутствие кораблей в Индийском океане.