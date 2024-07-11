ФРГ станет базой для размещения американского гиперзвукового оружия – Белый дом

Сергей Рыжов.  
11.07.2024 08:46
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, США


Белый дом опубликовал заявление по итогам договоренностей США и Германии о размещении дальнобойного американского оружия на военных базах ФРГ. Речь о «разрабатываемом гиперзвуковом оружии», а также крылатых ракетах Tomahawk, способных нести ядерные боеголовки.

Тяжелые крылатые ракеты средней дальности Tomahawk способны долететь на расстояние 5500 км. Это в два с небольшим раза дальше, чем от ближайшей американской базы в Германии до Москвы.

Белый дом опубликовал заявление по итогам договоренностей США и Германии о размещении дальнобойного американского...

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Конкретное гиперзвуковое оружие, которое собирается развернуть США, не называется, только уточняется, что оно «обладает значительно большей дальностью действия, чем нынешние наземные средства поражения в Европе».

Весной ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183. Ракету выпустил по цели на земле бомбардировщик B-52. Заявленная скорость AGM-183 — около 1700 км/с, в пять раз быстрее звука. Скорость считается главным преимуществом подробного оружия.

Из анонса следует, что развертывание дальнобойных вооружений будет «эпизодическим» и начнется только в 2026 году. Пусковые установки ракет большой дальности должны будут прикрывать новейшие зенитные ракеты SM6 с дальностью стрельбы 450 км.Сейчас Tomahawk находятся на вооружении США и Великобритании. В январе корабли обеих стран выпустили несколько десятков ракет по объектам хуситов в Йемене.

Владимир Путин 4 июля пригрозил, что если США решаться разместить дальнобойные ракеты за пределами своей страны, Россия «оставляет за собой право действовать зеркально».

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