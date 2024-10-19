«ФРГ- уязвимое место Европы»: британские спецслужбы отчитали немцев за недостаточную шпиономанию

Сергей Рыжов.  
19.10.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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англо-саксы, Великобритания, Германия, Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, Шпионаж


Британская The Daily Telegraph ставит на вид германским властям: ФРГ должна избавиться от своей репутации «уязвимого места Европы»

«На прошлой неделе глава МИ5 предупредил страну , что россйские спецслужбы занимаются «поджогами» и «саботажем» в Великобритании. Хотя британские службы безопасности, по всей видимости, контролируют угрозу, этого нельзя сказать об их коллегах в Берлине», – говорится в публикации.

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Британская The Daily Telegraph ставит на вид германским властям: ФРГ должна избавиться от своей...
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Со ссылками на британские спецслужбы издание утверждает, что Россию подозревают в установке зажигательного устройства на самолете, направлявшемся в Великобританию.

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«Посылка с устройством впоследствии загорелась во время хранения на складе в Бирмингеме; если бы она вместо этого загорелась в полете, последствия могли бы быть катастрофическими», – отмечается в статье.

Этот пожар был не единственным подозрительным событием такого рода. Задержка рейса в Лейпциге могла предотвратить катастрофу, когда в июле аналогичным образом загорелась посылка, утверждает издание.

Судя по тональности статьи, британцев нервирует тот факт, что в совсем недавнем прошлом «тношения между Москвой и Берлином часто были неуютно близкими».

«Работа над трубопроводом «Северный поток-2» продолжалась до тех пор, пока не осталось всего два дня до  вторжения Путина на Украину, в то время как Германия, как сообщается, выступала против попыток ограничить передвижение российских шпионов в Европе.

Как недавно выразился бывший глава немецкой разведки, стране необходимо «проснуться» и осознать, что «существует серьезная опасность». Ей определенно необходимо улучшить свой подход к безопасности», пишет The Daily Telegraph

 

Среди других «предьяв» британской разведки немецким коллегам: использование немецкими военными серийных видеотелефонных технологий привело к утечке британских военных секретов в Россию, предполагаемый заговор с целью убийства главы немецкого поставщика оружия был раскрыт только американскими спецслужбами, а крупный пожар на оружейном заводе в Берлине, как полагают, был вызван российскими диверсантами.

«Это мощное напоминание о том, что коалиция настолько надежна, насколько надежно ее самое слабое звено. Германия должна стремиться избавиться от своей репутации уязвимого места Европы», – резюмируют авторы The Daily Telegraph.

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