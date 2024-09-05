Фридман и Авен засветились, как хозяева крупнейшего нефтегазового добытчика в водах Британии

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BBC сообщает, что компания, принадлежащая подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, стала акционером крупнейшего добытчика нефти и газа в водах Великобритании.

По данным журналистов инвестиционная компания LetterOne, частично принадлежащая российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, приобрела 15% акций Harbour Energy, крупнейшего производителя нефти в Великобритании.

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По условиям соглашения, LetterOne не будет иметь права голоса в Harbour Energy, однако получит долю прибыли компании, выплачиваемой в виде дивидендов.

Акции LetterOne потенциально могут быть конвертированы в голосующие акции, если санкции в отношении двух россиян будут сняты, но для этого потребуется одобрение британского правительства.

LetterOne владеет разнообразными активами по всему миру стоимостью 18 млрд долларов США (13,8 млрд фунтов стерлингов), включая розничного продавца здорового питания Holland and Barrett.

Все это стало возможным благодаря тому, что сама LetterOne не находится под какими-либо санкциями, и при этом у Фридмана и Авена нет прямой связи с этой компанией.- они ею владеют опосредованно.

Harbour Energy – крупнейший производитель нефти и газа в водах Великобритании. Компания выкупила большую часть активов по добыче нефти и газа немецкой компании Wintershall DEA у химического гиганта BASF. LetterOne была совладельцем Wintershall и ее акции были обменены на акции Harbour Energy.

Фридман и Авен попали под санкции в марте 2022 года начала войны на Украине. Им принадлежит немногим менее 50% группы LetterOne. Почти всю оставшуюся долю контролирует другой россиянин, Андрей Косогов, в отношении которого санкции не были применены, отмечает ВВС.

В 2022 году британское правительство заставило LetterOne продать принадлежащего ей регионального провайдера широкополосного доступа Upp из-за опасений, что он представляет «риск для национальной безопасности». LetterOne отрицает это и подает апелляцию на решение.

Луис Уилсон, руководитель отдела расследований в сфере ископаемого топлива в правозащитной организации Global Witness, заявил:

«Правительству Великобритании и Harbour следовало бы держаться подальше от этой сделки. «Компания, частично принадлежащая находящимся под санкциями российским олигархам, которую тори посчитали слишком рискованной для безопасности, чтобы владеть несколькими тысячами широкополосных подключений к Интернету в Великобритании, получила значительную часть крупнейшего производителя нефти в Великобритании. Олигархам не должно быть места в энергетической отрасли Великобритании».

Представитель LetterOne в ответ заявил: «LetterOne стремится осуществлять долгосрочные инвестиции в значимые предприятия. «Мы гордимся тем, что являемся частью более крупного и сильного энергетического бизнеса Великобритании, который будет укреплять энергетическую безопасность, увеличивать инвестиции и создавать рабочие места, одновременно помогая достижению амбициозных целей страны по энергетическому переходу».