Фридман хочет финансировать Украину, я ему помогу – Чичваркин

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В отличие от соратника блогера-уголовника Алексея Навального экстремиста Леонида Волкова – беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин не отрицает, что подписал обращение к руководству Евросоюза с просьбой снять санкции с менеджмента «Альфа-групп». Он считает, что «санкции по россиянам по списку «Форбс» помогают Путину», и готов прийти в суд по делу «Альфы».

Об этом Чичваркин заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Альфа» не является путинским кошельком. Огромное количество путинских кошельков прекрасно работает без всяких санкций. Для меня они коммерсанты, которые были вынуждены взаимодействовать с властью, но от нее старались сторониться и защищаться всеми путями, которые были легальны в России. Поэтому, я считаю, эти санкции несправедливыми, поэтому я за них вписался», – сказал Чичваркин.

Он предполагает, что один из владельцев «Альфа-банка» Михаил Фридман тайно бы помогал Украине, если бы ЕС снял с него санкции.

«Альфа-групп» был большим жирным кошельком одной из самых сильных промышленно-финансовых групп в России. Если бы у него эти деньги были бы сейчас в доступе, я допускаю, что для Украины и родного Львова (может быть, мы бы об этом узнали бы через десятки лет) была бы какая-то существенная помощь», – сказал Чичваркин.

В прошлом году The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Фридман предложил перевести из своего личного состояния $1 млрд в «Альфа-банк Украина» в обмен на отмену санкций против него. Банкир также спонсировал украинский пропагандистский фильм «Киборги» и различные националистические фестивали.

Нацбанк Украины заявил, что не видт причин для национализации «Альфа-Банка Украина» (ныне называется Sense Bank). Известный российский экономист Михаил Делягин еще год назад заявил, что за счет бонусной программы «Альфа-банк Украина» ведется финансирование ВСУ. Этот банк входит в холдинг ABH Holdings SA (ABHH), который принадлежит Фридману (32,9%), Хану (21,0%), Кузьмичеву (16,3%), Авену (12,4%) и Косогову (3,7%). То есть тем господам, за которых так трогательно просят у европейцев беглые иноагены.

Сегодня стало известно, что основатели «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей (суммарно 45%) за 2,3 млрд долларов (178 млрд рублей) своему деловому партнеру Андрею Косогову. Таким образом они хотят добиться снятия с них западных санкций.

Вчера разгорелся скандал вокруг письма, направленного руководителям Евросоюза беглыми российскими иноагентами, с просьбой освободить от санкций высший менеджмент «Альфа-групп». Экстремист Леонид Волков сначала заявил, что его подпись под письмом сфальсифицирована, а потом покаялся и заявил, что уходит из руководства экстремистской организации ФБК.