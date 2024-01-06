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Люксембургский ABH Holdings, принадлежащий российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, подал иск против Украины более чем на 1 миллиард долларов в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, входящий во Всемирный банк.

«ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank (ранее— «Альфа-банк Украина») украинскими властями путем принудительной национализации. Совмещая методы корпоративного рейдерства и военного положения, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров», — говорится в заявлении холдинга

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Холдинг подал запрос на арбитраж и заявление об иске 29 декабря прошлого года, хотя Sense Bank был передан украинскому Минфину в июле 2023 года. Это произошло вскоре поле того, как СБУ объявила Фридмана в розыск как лицо, скрывающееся по уголовной статье о «финансировании действий по насильственному свержению конституционного строя, захвата власти и изменения государственных границ Украины».

Подозрение Фридману было предъявлено еще в начале сентября. Датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года. В этот день мэр Львова Андрей Садовой лишил Фридмана награды «Почетный знак святого Юрия».

Все могло бы обойтись этими символическими жестами, но в начале декабря «неизвестные русские хакеры» парализовали работу крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар». Этой компанией так же владел Фридман, и украинские власти так же ее конфисковали.

Примечательно, что сам олигарх является уроженцем Львова и до последнего времени финансировал сомнительные украинские проекты. В России подозревают, что деньги от него поступали даже ВСУ («Альфа-банк» платил отчисления на финансирование украинской армии). Также Фридман вел переговоры с навальнистами. Все ради снятия западных санкций.

Ничего не добившись, миллиардер вернулся в Москву из Израиля в октябре – якобы временно после того, как Великобритания и США ужесточили санкции против него. Теперь он «считает ошибкой» свои инвестиции в Туманный Альбион.

В этом году Фридман с состоянием 12,0 миллиардов долларов увеличил его на +652 млн долларов.