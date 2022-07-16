Фридман: Союзники Украины устали. Придется выбирать между отоплением и едой

Украинские чиновники признают, что российская армия стала воевать гораздо более эффективно, чем на первоначальном этапе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», пишет известный американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.

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«Пытаясь объяснить недавние улучшения в операциях российской армии в Украине, некоторые украинские чиновники говорят: «В России уже не осталось дураков». Этот двусмысленный комплимент, означает, что россияне наконец-то нашли более эффективный способ ведения этой войны, так как их некомпетентные действия на раннем этапе привели к гибели тысяч своих же солдат», – пишет автор.

По его словам, ситуация на Украине переросла в ожесточенную войну на истощение, из-за чего можно подумать, что «худшее в этом конфликте уже позади».

«А вот и не так. Я считаю, что война в Украине вот-вот вступит в новую фазу, и вот почему: погибло много российских солдат и генералов, но непоколебимые союзники Украины по НАТО устали. Эта война уже привела к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продовольствие в Европе — и, если она затянется до зимы, многим семьям в Евросоюзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой.

Я назвал бы новую фазу войны — «зимняя стратегия» Владимира Путина против «летней стратегии НАТО», – приходит к выводу Фридман.