Фридман: Союзники Украины устали. Придется выбирать между отоплением и едой

16.07.2022  13:01 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские чиновники признают, что российская армия стала воевать гораздо более эффективно, чем на первоначальном этапе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», пишет известный американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.

Украинские чиновники признают, что российская армия стала воевать гораздо более эффективно, чем на первоначальном...

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«Пытаясь объяснить недавние улучшения в операциях российской армии в Украине, некоторые украинские чиновники говорят: «В России уже не осталось дураков». Этот двусмысленный комплимент, означает, что россияне наконец-то нашли более эффективный способ ведения этой войны, так как их некомпетентные действия на раннем этапе привели к гибели тысяч своих же солдат», – пишет автор.

По его словам, ситуация на Украине переросла в ожесточенную войну на истощение, из-за чего можно подумать, что «худшее в этом конфликте уже позади».

«А вот и не так. Я считаю, что война в Украине вот-вот вступит в новую фазу, и вот почему: погибло много российских солдат и генералов, но непоколебимые союзники Украины по НАТО устали. Эта война уже привела к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продовольствие в Европе — и, если она затянется до зимы, многим семьям в Евросоюзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой.

Я назвал бы новую фазу войны — «зимняя стратегия» Владимира Путина против «летней стратегии НАТО», – приходит к выводу Фридман.

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