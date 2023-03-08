Фридрихсон рассказала о тактических экспериментах российских штурмовиков

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Украинская армия состоит из хорошо обученных и вооружённых профессионалов, которые также учились воевать по качественным советским учебникам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила военкор и телеведущая Надана Фридрихсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя говорить, что всушники при виде российских сил с криками и визгами убегают в неизвестном направлении. Нет, в их числе действительно очень хорошие профессионалы. Я там была, общалась со снайпером с нашей стороны, и задавала ему вопрос, как он оценивает коллег с противоположной стороны. И он приводил очень чёткие примеры, которые показывали, что на противоположной стороне, мягко говоря, не дети. Это подготовленные и обученные профессионалы, с очень хорошим вооружением», – сказала Фридрихсон.

По её словам, в рядах ВСУ воюют хорошо обученные и подготовленные профессионалы, однако российская армия всё равно с ними справляется.

«То же самое – артиллеристы с украинской стороны, их расчёты очень точные. Когда они лупят, то лупят, к сожалению для нас, с малыми искажениями. У них неплохие танкисты. Другое дело, что наши ребята, находящиеся на бахмутском направлении, тоже в этом смысле не лыком шиты, и дают им жару о-го-го. Наши штурмовые группы превосходят по профессионализму некоторых представителей ВСУ. И тот факт, как было захвачено Опытное, это показывает. На нашей стороне было, что мы проводили разные эксперименты. По сути, занимались экспромтом», – добавила военкор.

Фридрихсон отметила, что подразделениям армии РФ пришлось отказываться от привычных тактик и много экспериментировать, потому что враг учился по тем же учебникам.

«Есть определённый учебник, по которому надо штурмовать то или иное здание. Так вот, ребята на земле зачастую отказывались от тех или иных писанных или неписаных правил. Потому что понимали, что украинская сторона училась ровно по тем же учебникам. И если ты начинаешь работать артиллерией по какому-то зданию, в котором засели ВСУ, для них это чёткий сигнал, что скоро начнётся штурм этого здания. И они будут готовы отражать этот натиск. Поэтому зачастую, в том же Опытном, многие здания штурмовались без поддержки артиллерии. Это, безусловно, повышало риски для штурмовых групп, но при этом экспромт вводил в лёгкий ступор ВСУ, которые не ожидали наката, поскольку перед этим не было залпов артиллерии», – подытожила она.