Фринавальный флешмоб провалился: «Никому не интересно. Идет война»

Экстремистская организация ФБК попыталась в воскресенье устроить всемирную акцию в поддержку своего создателя – блогера-уголовника Алексея Навального, который отмечал день рождения. Кампанию назвали по-английски «Фри Навальный».

С утра в соцсетях появился актуальный пост, написанный якобы в тюрьме. При этом блогер сообщает, что находится в штрафном изоляторе, в котором у него не может быть контактов с адвокатами. То есть ФБК выдали очередную фальшивку от имени шефа.

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Не обошлось и без традиционных либеральных внутривидовых разборок. Накануне ряд оппозиционно настроенных деятелей во главе с бывшим главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым распространили видео, на котором соратник Навального Леонид Волков делает весьма комичное утверждение.

«Поскольку Путин тактик, а мы своей кампанией «Фринавальный» будем все время говорить: Навальный-Навальный-Навальный-Навальный, отпусти-отпусти-отпусти-отпусти. Это максимально повысит вероятность того, что в какой-то момент Путин решит, что из тактических соображений надо отпустить», – произносит Волков.

В эфире телеканала-иноагента «Дождь» ему пришлось сегодня оправдываться за эту неудачную фразу, которая якобы была произнесена еще в феврале. При этом Волков естественно не преминул пнуть Венедиктова, который его не первый раз подставляет.

Просто издевательское поздравление Навальному опубликовал беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

«Поздравляю Алексея Навального с днем рождения. По себе знаю, как тяжко встречать его в тюрьме год за годом и как греют душу, полученные через адвокатов или отправленные заранее, письма», – написал Ходорковский, явно намекая на то, что и следующий день рождения Навальный проведет в тюрьме.

Стоит ли удивляться, что на этом фоне акции получились откровенно слабыми. Общая численность вышедших на улицы 10 российских городов навальнистов составила всего несколько сот человек по всей России.

Вышедшим на «подавление беспорядков» на Пушкинской площади в Москве полицейским пришлось задерживать на всякий случай и журналистов, и случайных прохожих. В итоге набралось 45 человек. Это был самый массовый протест.

В Питере Егор Перепелюк спокойно простоял 15 минут на Дворцовой площади с политическим плакатом, сфотографировался и ушел. Его задержали уже на Большой Конюшенной улице, но отпустили без протокола. Такие же ситуации фиксировались и в других городах. По всей России задержали 90 навальнистов. А вот вандалов, изуродовавших стены домов «поздравлениями», арестовать не удалось.

Такая же печальная картина наблюдалась за рубежом. Даже в странах, куда массово бежали либералы, фринавальный протест не получился. В Тбилиси вышла всего сотня человек, примерно столько же – в Ереване. А в Вильнюсе на акцию пришёл мужчина с плакатом «Навальнисты — латентные рашисты». Вскоре его увела местная полиция.

Совсем малочисленными были акции в Западной Европе. В Берлине и Париже собралось всего 120 человек, в Лондоне – около 200.

Организатор лондонской акции беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин пожаловался в эфире «Дождя», что «прессы было оскорбительно мало».

«Никому это неинтересно. Идет страшенная война. Каждый день из-под завалов вытаскивают трупы детей. Человек, который добровольно вернулся в Россию, будучи профессиональным политиком, его, слава Богу, не убили, – для них это не повод. Вот если бы убили, как Немцова, они бы написали тогда. А так как не убили, так и чего писать. Вот так они работает – цинично, мерзотно», – сказал Чичваркин.

В России считают, что провал фринавальной акции никак не связан со СВО. Либеральные аналитики объясняют его тем, что «модель персоналистского лидерства Навального оказалась исчерпанной», а сам блогер «не ассоциировался с мировоззренческими идеями».

«А к концу срока о Навальном, кроме адвокатов, вообще все забудут. Нам просто положено, если мы по соглашению работаем. В 2013 году Надя Толоконникова думала, что протест по ней только нарастает. И была очень удивлена, что кроме Верзилова и К° о ней никто почти не пишет. Так и здесь. Шорох в сети вроде бы есть. Но дураков выходить на акции уже нет. Даже за границей, где наш кровавый режЫм не мешает…», – написала в своем тг-канале адвокат Виолетта Волкова.

«Навальный (иноагент) – это безнадежно вчерашний день. Я даже не могу представить, при каких условиях его можно реанимировать. Разве что после зомби-апокалипсиса», – утверждает ее коллега Дмитрий Аграновский.