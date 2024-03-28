Фролов: Конвенциальной войны Россия-НАТО не будет – только ядерная

Елена Острякова.  
28.03.2024 22:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, ЯО


Любое прямое столкновение России с НАТО однозначно будет ядерным.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент НИУ ВШЭ Андрей Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любое прямое столкновение России с НАТО однозначно будет ядерным. Об этом в интервью радиостанции...

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«Прямой конфликт с НАТО будет скорее всего очень скоротечным. Там никто не собирается с НАТО в обычные вооружения играть и устривать какие-то сталинграды, вердены и бородино. Наши потенциалы настолько несоизмеримы, что у России просто нет возможности вести с НАТО полноценную конвенциональную войну.

Одно дело, когда это будет на территории третьих стран, а другое, если они будут бить по территории России. Например, отрезать Калининградскую область. Это уже однозначный повод применять ядерное оружие», – сказал Фролов.

Он отметил, что все 2 года СВО НАТО идет только по пути эскалации.

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