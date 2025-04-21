Фролов: Проблема «партии похабного мира» вышла в публичную плоскость

Максим Столяров.  
21.04.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В российском руководстве есть влиятельные элитные круги госизменщиков, готовых ради снятия санкций на всё, вплоть до отказа от новых территорий РФ.

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В российском руководстве есть влиятельные элитные круги госизменщиков, готовых ради снятия санкций на всё,...

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«Партия похабного мира не спит. Я почитал иноагентский ЖЖ «Ёж» о том, что некие группы в администрации президента, какие-то политтехнологи-методологи будут предлагать некие новые концепции, что России территории не нужны, нужны смыслы, нужны только смыслы – островки русской идентичности по всему миру.

И в «Еже» сообщение, что эти методологи, которые остались в аппарате, которые стоят за этими чудовищными проектами, считают, что МИД уже тоже не нужен – то есть прямая угроза в адрес Лаврова и Небензи, что вы не нужны, освобождённые территории не нужны.

К сожалению, в развитие этих теорий как бы православный министр спорта Дегтярёв заявил, что ради участия России в Олимпиаде мы выкидываем спортивные команды новых регионов России из орбиты Минспорта. Если это не измена, то что такое измена?», – сказал Фролов.

«И в связи с угрозами в адрес Лаврова и путинского курса против государственной измены, против капитуляции перед Трампом, само заявление Лаврова, где он публично признал (это очень серьёзное признание), что есть влиятельные элитные круги, которые готовы пойти на государственную измену, которым не нужны территории, ради снятия санкций – готовы на всё. И эти люди сегодня в аппарате. И если это вышло в публичную повестку, то положение очень серьёзное.

Предполагаю, Лавров имел в виду некоторые заявления Кирилла Дмитриева, он имел в виду вот этих методологов, о которых пишет иноагент «Ёж». То есть проблема измены, проблема партии похабного мира вышла в публичную плоскость», – добавил эксперт.

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