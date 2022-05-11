Фролов: Спасение УПЦ в руках русской армии – уничтожить киевский режим и униатский «укрорейх»

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Новости Украины

Несмотря на все старания киевских властей и константинопольских раскольников, Украинская Православная Церковь не отошла от своих канонов, однако опасность слома всё ещё остаётся.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В День Победы Зеленский и Варфоломей ломали УПЦ с особым усердием. Одновременно, с особым цинизмом, 9 мая, ересиарх и расколоучитель Варфоломей Архондонис, вслед за Русской, решил уничтожить Сербскую Православную Церковь, признав македонских раскольников.

«Священный Синод, собравшийся сегодня, в понедельник, 9 мая 2022 года, под председательством Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, подробно обсудил церковный вопрос Скопье и, оценив на заключительном этапе предложенное обращение Матери-Церкви, а также официальные призывы государства Северная Македония, принял решение: принять в радостном общении иерархию, духовенство и народ архиепископа Стефана, состоящий в этой церкви, исцеляя рану раскола», – говорится в решении Синода Фанара.

Этим он не оставил Сербской Церкви никакой другой альтернативы, кроме как порвать с ним церковное общение и – вместе с Русской – осудить Константинопольский Патриархат как еретический и раскольнический.

10 мая СБУ пыталась согнать трёх архиереев Винницкой области, митрополитов Варсонофия, Ионафана и Агапита, и провести собрание благочинных епархий Винницкой области. Они должны были обратиться к сломленному и после обращения к Путину о спасении нацистов из «Азова», на всё готовому (по мнению СБУ) митрополиту Онуфрию с требованием о немедленном, несмотря на войну, созыве Архиерейского Собора УПЦ, выходе из Московского Патриархата и объединении с «ПЦУ».

Ранее митрополит Варсонофий пытался отложить требуемые режимом раскольнические действия под предлогом войны, но, видимо, СБУ его «доломала». Но «доломали» не всех – вышеупомянутое собрание не состоялось из-за отсутствия кворума, но в ближайшее время будет осуществлена новая попытка его проведения.

Как утверждают источники, Львовский митрополит УПЦ Филарет (Кучеров) намекает на объединение с униатами, что и является основной целью «проекта Украина» – уничтожение Православия.

Зеленский и США рассчитывают на то, что последним фактором, который окончательно добьет митрополита Онуфрия, станет полная капитуляция Сербского Патриарха Порфирия, которая должна заключаться в продолжении им переговоров с северомакедонскими раскольниками даже в результате признания их ересиархом Варфоломеем.

На Фанаре и в Вашингтоне убеждены в том, что патриарх Порфирий не посмеет пойти единственно каноническим путём – прервать общение с Константинопольским Патриархатом.

Они, очевидно, надеются на своих людей, в том числе, в московских церковных структурах , которые будут блокировать необходимую жёсткую реакцию Русской и Сербской Церквей на признание Варфоломеем македонских раскольников.

Кстати, о «своих людях в Москве». Вчерашнее истеричное ультимативное требование канцлера Шольца к Москве, цинично изложенное в День Победы над нацизмом, возобновить переговоры с нацистами и добиться на них результата, то есть капитуляции России, является ответом на попытку Владимира Мединского выйти из «партии похабного мира», выразившуюся в его вчерашнем интервью, в котором он заявил о том, что поздравит своих нацистских партнёров по переговорам с Днём Победы только после Русской Победы.

Услышав это, Шольц и Макрон оперативно потребовали от Мединского вернуться в стойло «похабных переговоров о похабном мире», которые особенно катастрофичны в контексте вышеуказанной попытки режима «Зе-фюрера» покончить с Православием здесь и сейчас.

Сорвать эту попытку может только решительное наступление Русской Армии и уничтожение оккупационного режима Зеленского и униатского «укрорейха», – заключил Фролов.