Фролов: Укро-санкциям против Патриарха Кирилла предшествовал сговор Онуфрия с Варфоломеем

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Новости Украины

Верховная рада приняла постановление об обращении к СНБО Украины по поводу санкционирования «одиозных деятелей Русской Православной церкви».

За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В список, в частности, попали патриарх РПЦ Кирилл, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Илларион, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ и протоиерей Николай Балашов, а также ряд других представителей РПЦ статуса протоиереев.

Представила постановление Юлия Клименко из фракции «Голос».

«Кирилл, он же Гундяев, является идеологом Русского мира, который несет войну и руины на Украину. Именно он вбил в голову Путину Русский мир, который его ждет здесь, которые ждут российские войска с цветами, хлебом и солью. Русский мир продвигает не только Кирилл. Эту лживую идеологию проповедуют митрополит Волоколамский Иларион и протоиерей Николай Балашов. Они также есть в санкционном списке. Еще один проводник Русского мира митрополит Псковский Тихон, известный больше как духовник Путина и лицо, приближенное к спецслужбам РФ. Тихон вместе с Гундяевым являются главными разработчиками и проповедниками концепции Русского мира, она отрицает существование украинского народа как отдельной нации. Базируется на искаженных историях, православии и переписывании истории Киевской Руси в пользу Москвы. Распространяет нарративы о едином народе и пытается расширить экспансию РПЦ на все русскоязычные регионы мира в независимости от государственных границ», – вещала Клименко.

Депутат добавила, что Патриарх Кирилл вместе с другими представителями РПЦ должен «разделить ответственность за нападение на Украину, кровавую войну России против украинского народа и украинского государства».

Проект Постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против представителей Русской Православной церкви (регистрационный номер 7332) приняли 292 голосами.

Принятое решение развёрнуто прокомментировал экс-президент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он задался вопросом в целом, против кого, на самом деле направлены антироссийские санкции. Медведев подчеркнул, что очевидно – не против президента и военно-политического руководства, у которых нет иностранного имущества, как и не против крупного бизнеса, представителям которого все конфискации как минимум не фатальны,

«Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды… Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую Православную Церковь и ввести санкции против её патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время. И во время Отечественной войны 1812 года. И конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уж не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером», – написал в своём Telegram-канале Медведев.

Также решение Верховной рады прокомментировал для «ПолитНавигатора» эксперт института стран СНГ Кирилл Фролов. Он уверен, что санкции против Патриарха Кирилла являются «закономерной реакцией сатанистов» на решения Синода РПЦ 29 мая.

«31 мая глава дипломатии ЕС Жосеф Боррель анонсировал принятие персональных санкций против Патриарха Кирилла. В этот же день, словно по приказу «Евросодома», Верховная рада постановила ввести эти санкции. Почему же все это произошло именно 31 мая? Потому что 29 мая Священный Синод Русской Православной Церкви дипломатично, но твердо дезавуировал решения Собрания УПЦ 27 мая. Каким образом? См. пункты 3,4,6 Синодального постановления, где ясно сказано, что все, что напринимали 27 мая, требует проверки на соответствие святым канонам и установительным документам Русской Православной Церкви. Очевидно, что синодальная проверка покажет очевидное несоответствие того, что напринимали 27 мая в Киеве, не соответствует ни канонам, ни документам Русской Православной Церкви. Тем более, что по сообщениям «Правблога», «Решения собора УПЦ свидетельствуют о полном каноническом отделении от Московского патриархата». Это слова митрополита Львовского и Галицкого Филарета», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что вышеуказанные слова серьезно бьют по позиции тех, кто утверждал, что «ничего страшного не произошло», «это еще не раскол», «не нужно нагнетать» и так далее.

«Митрополит Филарет издал «Циркуляр» номер 59 , в котором утверждает, что новый Устав теперь уже де-факто «автокефальной Украинской Православной Церкви» будет опубликован сразу после ее перерегистрации. Никакого покаяния «ПЦУ» больше не требуется, будет просто восстановление церковного общения с сектой Думенко, не имеющей апостольского преемства епископата, то есть – УПЦ перестанет быть православной, и никакие заклинания епископа Ионы (Черепанова) о непогрешимом мудром «Авве Онуфрии» не помогут. Поэтому, в результате этих санкций впору привести следующий куплет из песни «Священная война»: «Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы». Мало петь правильные песни. Нужно действовать. И Русской Церкви, и Русской Армии, которая будет быстрее освобождать Новороссию, Малороссию и Подкарпатскую Русь, если, как этого справедливо требуют военкоры Максим Фомин и Юрий Котенок, в каждое подразделение будут введены военные священники. В ситуации гибридной войны» Русскую Церковь спасет только принятие вызова и «встречный пал», «Русская Весна Патриарха Кирилла», – добавил Фролов.

Кроме того, он со ссылкой на свои источники с собрания УПЦ 27 мая, сообщил, что решение об отрыве УПЦ от МП было принято на секретной встрече Онуфрия и ересиарха Варфоломея летом 2021 года во время поездки последнего в Киев.

«Почему церковная и государственная дипломатия России не заметила или не захотела заметить этого, интересно», – отметил эксперт.

Кроме того, Фролов уверен, что персональные санкции против Патриарха Кирилла предусматривают воровство европейской и американской недвижимости Русской Православной Церкви и передача ее Константинопольскому Патриархату.

«Если будет продолжена практика некоторых «церковных» функционеров, просящих пощады у лгбтшников из «Европарламента», то это будет бесславный конец Русской Церкви. Санкции – это прекрасно, разрыв с «антихристовым Западом» – это отлично, это позволит Патриарху Кириллу расцвести как «новому Ермогену»!.. У Патриарха развязываются руки ехать туда, где его ждут – в Херсон, город Пресвятой Богородицы Мариуполь, Славянск, где свидетельствовать о святом основателе Мариуполя митрополите Игнатии , который перевел православных Таврии и Новороссии из Константинопольской Церкви в Русскую, в Славяно – Херсонской епархии, простиравшейся до Одессы. Эти визиты такого яркого проповедника, как Патриарх Кирилл, в том числе проповеди украинским пленным, которые вправят им мозги, будут иметь грандиозный резонанс и эффект, в том числе на пока еще не освобождённых территориях (что значительно ускорит их освобождение, побудит ВСУ сдаваться), и обрушит все эти дьявольские эксперименты по автокефализации УПЦ. Поэтому да здравствуют санкции, которые приведут к вселенскому и русскому миссионерскому прорыву Русской Церкви, обратят вспять планы ее могильщиков!» – заключил Фролов.