«Фронт близок к катастрофе!» – украинский эксперт призывает всех бежать за Днепр

Вадим Москаленко.  
13.06.2025 22:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия прорывается к Сумам, и жителям города пора задуматься об эвакуации.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия прорывается к Сумам, и жителям города пора задуматься об эвакуации. Об этом...

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«Как вы оцениваете ситуацию на фронтах?», – спросил ведущий.

«Как находящуюся между кризисной и катастрофической. Поскольку пока дефицит резервов у ВСУ. Отчего возник кризис в Сумской области? Потому что все резервы ушли на тушение кризисов под Константиновкой, на покровском направлении.

Ну и плюс «линия Миндича», когда фортификации в Сумской области оказались на бумаге. И большая фортификация обернулась большой трагедией, когда облцетр оказался в зоне досягаемости не то что ствольной артиллерии, а даже фпв-дронов», – сказал Золотарев.

Он намекнул, что свидомым пора эвакуироваться из Сум.

«Наиболее дальновидные бизнесмены эвакуировались из Покровска в начале 2023 года, когда линия фронта была ещё очень далеко. Но они оказались дальновидными.

И с Сумами надо смотреть не на то, что говорят официальные лица, а на то, что происходит на линии фронта. А там хороших новостей нет от слова совсем», – подытожил он.

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