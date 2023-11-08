Фронт будет отодвигаться. Что значит строительство жд на юге бывшей Украины?

Анатолий Лапин.  
08.11.2023 08:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Строительство, Транспорт, Экономика


Крым и Ростов-на-Дону прямым сообщением свяжет новая железная дорога, которая пройдет по новым территориям России.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его информации, строители уже приступили к реализации проекта.

Крым и Ростов-на-Дону прямым сообщением свяжет новая железная дорога, которая пройдет по новым территориям...

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«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», – сказал Балицкий журналистам.

Поддержал строительство и Глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, проект поможет сократить зависимость полуострова от снабжения по Крымскому мосту:.

«Мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28-30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», – отметил Аксенов.

Помимо улучшения логистики, новый проект означает и то, что линия фронта будет отодвигаться дальше от новых территорий, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу инфраструктурного объекта, считает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак

«Конечно, это важное решение. Оно нужно и жителям этого региона, и военным. Потому что, как бы то ни было, это поможет и в обеспечении наших вооруженных сил.

Кроме всего прочего, это показывает, что жизнь здесь нормализуется. Безопасность этой железной дороги будут обеспечивать всеми возможными способами. Конечно, нужно и альтернативную железную дорогу на Крым пускать, кроме моста, потому что враги не перестают его атаковать. Значит, фронт будет отодвигаться дальше, а это тоже очень позитивный сигнал», – заявил Дудчак.

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