Фронт будут закрывать не американскими подачками, а украинскими телами

Елена Острякова.  
22.04.2024 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 218
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американская военная помощь не поможет ВСУ перейти в наступление, она лишь не даст в краткосрочной перспективе российской армии прорвать фронт и захватить большие территории.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Политека Онлайн» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская военная помощь не поможет ВСУ перейти в наступление, она лишь не даст в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Для обороны нашей страны американская помощь второстепенна. Для ситуации на фронте сейчас более важна мобилизация. Снаряды сами по себе не стреляют. Техника сама по себе не работает. Только комбинация мобилизации и американской военной помощи даст результат. Неслучайно американская помощь была разморожена на второй день после того, как президент подписал закон о мобилизации. Обратите внимание на прекрасное совпадение, которых не бывает в политике», – сказал Бортник.

При этом он сомневается в том, что американское вооружение придет на Украину вовремя.

«Мало проголосовать законопроект. Там же введены нормы повышенного аудита. Сейчас я объясню ситуацию. Сенат во вторник голосует, президент в среду подписывает, а доставка этого всего в Украину может начаться через три месяца – из-за аудита. Вот о чем говорит украинский президент – есть риск того, что начнется саботаж. Некоторые типы боеприпасов и техники, о которых США и Украина договорились год назад, до сих пор не доставлены», – переживает Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть