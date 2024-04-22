Фронт будут закрывать не американскими подачками, а украинскими телами

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Американская военная помощь не поможет ВСУ перейти в наступление, она лишь не даст в краткосрочной перспективе российской армии прорвать фронт и захватить большие территории.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Политека Онлайн» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для обороны нашей страны американская помощь второстепенна. Для ситуации на фронте сейчас более важна мобилизация. Снаряды сами по себе не стреляют. Техника сама по себе не работает. Только комбинация мобилизации и американской военной помощи даст результат. Неслучайно американская помощь была разморожена на второй день после того, как президент подписал закон о мобилизации. Обратите внимание на прекрасное совпадение, которых не бывает в политике», – сказал Бортник.

При этом он сомневается в том, что американское вооружение придет на Украину вовремя.

«Мало проголосовать законопроект. Там же введены нормы повышенного аудита. Сейчас я объясню ситуацию. Сенат во вторник голосует, президент в среду подписывает, а доставка этого всего в Украину может начаться через три месяца – из-за аудита. Вот о чем говорит украинский президент – есть риск того, что начнется саботаж. Некоторые типы боеприпасов и техники, о которых США и Украина договорились год назад, до сих пор не доставлены», – переживает Бортник.