Фронт кричит: Дума, дай стволы!

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Целый ряд депутатов Госдумы потребовал принять сразу же во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет отправлять на фронт оружие и патроны, подлежащие уничтожению Росгвардией – как конфискованные.

Сегодня этот законопроект был единогласно принят в первом чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже, наверное, год фронт криком кричит: дайте нам дробовики. У фронта недостаточно дробовиков. Люди погибают из-за этого, люди каждый день становятся калеками. Махина власти бездействовала, и люди, которые на свой страх и риск, нарушая устаревшее законодательство, везли дробовики, попадали под уголовное преследование. У меня просьба — давайте мы сегодня это примем во втором и третьем чтении»,- сказал с трибуны депутат от «Справедливой России», известный экономист Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что этот законопроект «нужно было принимать позавчера» – и предложил упростить процедуру добровольной передачи на фронт дробовиков от охотников.

По словам депутат Александра Хинштейна, на сегодняшний день, в общей сложности, на хранении в МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц изъятого или сданного собственниками оружия.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков пообещал, что законопроект будет принят окончательно на следующей неделе.