Украинский фронт может в любой момент «лопнуть», и армии России удастся освободить значительную часть страны.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в Купянске до 2022 тоже думали, что война далеко. Поэтому это обманчивое ощущение. Поэтому мне кажется, что война – это основная задача.

А выборы будут-не будут – еще вопрос… Меня раздражает эта вечная риторика о выборах, потому что я часто езжу к ребятам туда [в прифронтовые регионы].

Мои сейчас коммунальные работники работают в Днепропетровской области. Они работали под Покровском, копали, а сейчас в Днепропетровской области копают фортификации. Я понимаю, что ситуация такова, что в любой момент может фронт лопнуть, и враг может занять большую часть территории Украины. Поэтому, мне кажется, сейчас о выборах несвоевременно», – сказал Марцинкив.