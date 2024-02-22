Фронт может обрушиться до Днепра – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
22.02.2024 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


После прорыва обороны ВСУ в Авдеевке фронт может обвалиться на очень большую глубину.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После прорыва обороны ВСУ в Авдеевке фронт может обвалиться на очень большую глубину. Об...

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По мнению эксперта, в ближайшие месяцы ВС РФ будут давить по разным направлениям, выявляя наиболее слабое место для главного удара.

«Я не знаю, что там с линией обороны и заранее подготовленными позициями. Сырский говорит, что работы по фортификации идут 24 часа в сутки. Уверяли, что и под Бахмутом подготовлены линии обороны, но на деле все оказалось не так, ибо после Авдеевки открывается дорога на Покровск, это меньше 100 километров.

А от Покровска до Днепра тоже 100 километров. Собственно, и Павлоград – город, в котором находятся и предприятия военно-промышленного комплекса, и автотранспортный узел», – сказал эксперт.

«Поэтому это тревожная ситуация, возникает вопрос – удержим ли мы ситуацию не только вокруг Авдеевки, но и на Запорожском направлении? Стратегический замысел Российской Федерации (военные всегда мыслят по шаблону) – создать такую ситуацию, чтобы противник имел дефицит резервов, чтобы он метался от одной кризисной точки к другой – где-то да фронт посыплется.

А дальше – как шашечки домино, видимо, на это рассчитывает российский Генеральный штаб. В ближайшие два месяца судьба государства будет зависеть от ВСУ. Если они сумеют сдержать противника, возникнет уже иная ситуация. А так – действительно тревожно», – заявил Золотарев.

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