«Фронт может обвалиться в любой момент»: Россия подобрала ключи – украинский эксперт

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Россия сейчас проводит разведку боем, выискивая наиболее слабые места в обороне ВСУ. Когда на передовой тут и там будет большое количество насильственно мобилизованных украинских солдат, на каком-то участке они не выдержат напора, что приведет к обрушению всего фронта.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник ищет слабые места. Качели: ударил – ушел, слабые места. И (ВСУ) направят туда роту таких мобилизованных. При соответствующей угрозе они будут стойко оборонять свои позиции? Некоторые будут, а некоторые не будут. Что произойдет? Слабое место. Значит, там будет прорыв на тактическом уровне, перерастет в тактическо-оперативный, а потом в оперативный. И произойдет катастрофа. Если рушится позиционный фронт, а сейчас у нас позиционная война, позиционный тупик, все одинаковое. Если на каком-то участке рушится фронт, происходит катастрофа, рушится все», – заявил Стариков.