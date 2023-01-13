«Фронт мы проломили, но пока не разрушили» – Казаков о взятии Соледара

Владимир Гладков.  
13.01.2023 22:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на то, что освобождение Соледара не заставит рухнуть украинский фронт, разрушена принципиально важная линия внутренних коммуникаций ВСУ, что серьёзно ухудшит условия гарнизонам укрепрайонов противника в Артёмовске и Северске.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что освобождение Соледара не заставит рухнуть украинский фронт, разрушена принципиально важная...

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«Что касается принципа домино, нет, после взятия Соледара фронт не рухнет. Именно в Донбассе в этом смысле ничего не поменялось с февраля прошлого года. Стоит самая мощная группировка киевского режима, и там достаточно сил и средств, и в Артёмовске (Бахмуте), в частности, и в Северске, иногда говорят, что к этой линии и Часов Яр примыкает.

Взяв Соледар, прорвали эту единую линию обороны укреплённой. А смысл её в том, что кроме того, что это несколько укрепрайонов – Северск-Соледар-Артёмовск, между ними существуют внутренние коммуникации. Для любой обороняющейся стороны внутренние коммуникации, их качество, соответственно, возможности переброски частей и техники с одного участка фронта на другой, это ценнейший ресурс», – сказал Казаков.

«Сейчас, взяв Соледар, мы разорвали эту линию коммуникаций – это принципиально важно. И в этом смысле гарнизоны укрепрайонов в Артёмовске и в Северске подвисают. Ещё одна ценность Соледара в том, что он находится на возвышенности. И в этом смысле наступление, например, с юга от Соледара на Северск идёт по накатанной. Мы получили под контроль несколько принципиально важных транспортных артерий.

В этом смысле фронт мы проломили, это однозначно. Проблемы очень большие противнику создали. Но принцип домино здесь не сработает», – объяснил эксперт.

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