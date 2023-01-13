«Фронт мы проломили, но пока не разрушили» – Казаков о взятии Соледара
Несмотря на то, что освобождение Соледара не заставит рухнуть украинский фронт, разрушена принципиально важная линия внутренних коммуникаций ВСУ, что серьёзно ухудшит условия гарнизонам укрепрайонов противника в Артёмовске и Северске.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается принципа домино, нет, после взятия Соледара фронт не рухнет. Именно в Донбассе в этом смысле ничего не поменялось с февраля прошлого года. Стоит самая мощная группировка киевского режима, и там достаточно сил и средств, и в Артёмовске (Бахмуте), в частности, и в Северске, иногда говорят, что к этой линии и Часов Яр примыкает.
Взяв Соледар, прорвали эту единую линию обороны укреплённой. А смысл её в том, что кроме того, что это несколько укрепрайонов – Северск-Соледар-Артёмовск, между ними существуют внутренние коммуникации. Для любой обороняющейся стороны внутренние коммуникации, их качество, соответственно, возможности переброски частей и техники с одного участка фронта на другой, это ценнейший ресурс», – сказал Казаков.
«Сейчас, взяв Соледар, мы разорвали эту линию коммуникаций – это принципиально важно. И в этом смысле гарнизоны укрепрайонов в Артёмовске и в Северске подвисают. Ещё одна ценность Соледара в том, что он находится на возвышенности. И в этом смысле наступление, например, с юга от Соледара на Северск идёт по накатанной. Мы получили под контроль несколько принципиально важных транспортных артерий.
В этом смысле фронт мы проломили, это однозначно. Проблемы очень большие противнику создали. Но принцип домино здесь не сработает», – объяснил эксперт.
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