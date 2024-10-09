Фронт не обрушен, впереди еще не один месяц боев, – Коц

Анатолий Лапин.  
09.10.2024 14:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Радоваться успехам ВС РФ в Угледаре, полагая, что освобождение города обрушило украинский фронт, преждевременно. Впереди у российской армии еще месяцы боев в Донбассе и освобождение важных населённых пунктов.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радоваться успехам ВС РФ в Угледаре, полагая, что освобождение города обрушило украинский фронт, преждевременно....

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«Несмотря на угледарские события, я бы не сказал, что в Донбассе фронт обрушен. Фронт не обрушен – у нас впереди еще Славянско-Краматорская агломерация, а это не один месяц боев, как мне кажется. Сейчас у нас выполняются основные задачи, конечно, Южнодонецкое направление, постепенно будем уходить и на запад, чтобы обеспечить себе левый фланг, идти вверх в сторону Курахова, и Покровск. Далее уже будем прицеливаться на Славянско-Краматорскую агломерацию», – заявил Коц.

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