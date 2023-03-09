«Фронт не посыплется, впереди тяжёлые бои» – военкор о штурме Артёмовска

Владимир Гладков.  
09.03.2023 21:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Потеря Артёмовска может иметь для Киева такие же катастрофические имиджевые последствия, как ряд известных поражений 2014-15 годов, вроде Дебальцевского или Иловайского котлов, однако к быстрому обвалу фронта это не приведет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Артёмовска может иметь для Киева такие же катастрофические имиджевые последствия, как ряд известных...

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В студии поинтересовались о стратегическом значении города Артёмовск для дальнейшего продвижения российских войск.

Александр Коц подчеркнул, что для Киева Артёмовск является важным символом «боротьбы», а значит, его потеря может сильно ударить по украинской пропаганде.

«Он важен как символ. Напомню, после Лисичанска Арестович говорил, что Россия больше не возьмёт ни одного города. И как символ, прежде всего, для Украины.

Они периодически становятся заложниками своих символов – Донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. Всё это для них плачевно заканчивается», – добавил военкор.

Он отметил, что Артёмовск – один из многих укреплённых пунктов ВСУ на огромной линии обороны по всему Донбассу, и его взятие стратегически мало что изменит.

«Со стратегической точки зрения Бахмут не играет особого значения. С тактической – мы продвинемся вперёд серьёзно, но украинский фронт не обрушится. Это не значит, что для украинской армии наступит катастрофа.

У них мощнейший укреплённый фронт длиной в сто километров от Авдеевки до Славянска и даже выше. Нам ещё предстоит рубиться за эту огромную единую агломерацию, которая намного больше Артёмовска и намного сильнее укреплена.

Её невозможно будет брать в лоб. Это надо всю эту стокилометровую кишку охватывать с двух сторон, продвигаться от Горловки, брать Авдеевку, Угледар.

То есть, после того, как мы возьмём Артёмовск, не надо ждать каких-то масштабных бросков, наступлений танковыми клиньями на десятки километров.  Ничего подобного не будет», – подытожил Коц.

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