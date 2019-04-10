Фронт одесского сопротивления поздравил город с праздником

10.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Лидер «Фронта одесского сопротивления» Игорь Немодрук вместе со своими земляками, которые не признали новую киевскую власть и были вынуждены покинуть родной город, чтобы сражаться в рядах ополчения ДНР, поздравил одесситов с годовщиной освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что 75 лет назад Советская армия освободила Одессу от немецких и румынских оккупантов.

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«907 дней длилась оккупация города, 82 тысячи одесситов погибло за это время от рук оккупантов. Однако одесситы не смирились с навязываемой им рабской долей, они мужественно боролись. В городе действовало 5 партизанских отрядов, базирующихся в катакомбах и 45 подпольных групп», – заявил Игорь Немодрук.

10 апреля 1944 года, напомнил он, войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского, который тоже был одесситом, при содействии Черноморского флота и партизан освободили город Одессу, а 1 мая 1945 года приказом верховного главнокомандующего Одессе было присвоено звание города-героя.

«Фронт одесского сопротивления поздравляет всех одесситов с этим праздником и призывает не забывать, что вы – потомки победителей, что вы живёте в славном городе-герое, что слава и мужество наших предков зовёт нас снова к борьбе за свободу нашу и наших детей. Фашизм не пройдёт! Победа будет за нами! С праздником, одесситы!» – поздравил земляков глава «Фронта одесского сопротивления».