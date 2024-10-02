Фронт осыпается на глазах, Россия продавливает на любом направлении – Арестович

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 17:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Оборона ВСУ осыпается на всем протяжении линии фронта – на любом направлении, где российская армия концентрирует усилия, ей удается продавить украинские позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оборона ВСУ осыпается на всем протяжении линии фронта – на любом направлении, где российская...

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«Взятие Угледара показывает, что мы впервые на фронте оказались в очень неприятной ситуации. Она стратегически неприятная, заключается вот, в чем: противник, сконцентрировав усилия на любом из направлений, гарантированно продавливает нашу оборону.

Хотя еще год назад не было такого и не могло быть, противнику требовалось либо ложить огромное количество усилий на то, чтобы что-то взять – Бахмут или Соледар, либо вообще не проходить на некоторых участках. Даже там, где они брали, это достигалось ценой размена времени на территорию – мы выигрывали время на мобилизацию, на производство ВПК, на поставки.

Получается, что сейчас мы утеряли эту возможность сразу на четырех направлениях. Внимание – общепокровское от Угледара до Покровского направления очень все сложно, и будет еще сложнее. Сыпется фронт, откровенно скажем», – рассуждал он.

«Торецкое направление – сыпется фронт, Часов Яр пока притормозили, потому что оттуда много сняли на Курскую область, но тоже более-менее просыпется. Купянск – противник почти дошел до Оскола и разрезал нашу группировку надвое и потихонечку подбирается к Купянску, и, скорее всего, подберется. И на Курском направлении есть определенные сложности, как говорят таксисты. Фронт осыпается на глазах, и это не секрет, это знают все», – заключил Арестович.

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