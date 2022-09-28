Фронт по Осколу удержать не удалось? Ситуация на Лиманском направлении

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Новости Украины

Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток перерезать пути снабжения группировки союзных сил в Красном Лимане и взять ее в окружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут телеграм-каналы, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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«Итак, судя по всему фронт по реке Оскол нам удержать не удалось. Противник уже в нескольких местах прорвал оборону и выдавливает наши войска дальше на восток, создавая угрозу окружения Красному Лиману. Натовскому командованию удалось создать видимость подготовки наступления на Запорожском и других направлениях, что заставило нас прикрыть последними резервами эти опасные участки. Кроме того, не ослабевал натиск на Херсонском направлении. Численное превосходство врага позволяет ему наращивать усилия там, где намечается перспектива. Мы же вынуждены обороняться «тонкой красной линией», которая держится исключительно на мужестве и героизме русского солдата», – пишет блогер Максим Фомин («Владлен Татарский»).

Как очень тревожную характеризует ситуацию и проект военкора Семена Пегова WarGonzo:

«ВСУ попытались взять под контроль дорогу Лиман-Сватово. Неонацисты небольшими группами попытались зайти в Торское – расположенное как раз на одной из основных дорожных развязок на пути из Сватово в Красный Лиман. В итоге, противник был отброшен и дорога жизни остается под нашим контролем, хоть и в зоне артиллерийского поражения. Тенденция, впрочем, весьма тревожная».

Об успехах ВСУ на Лиманском направлении пишет и американский Институт изучения войны (ISW).

«Украина взяла под контроль несколько сел на северо-западе и севере от города. И близка к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения врага. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже отмечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана», – сообщает ISW.

Более подробную сводку дает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

«Части ВСУ предприняли попытку атаковать Лиман с востока со стороны Диброва силами роты при поддержке бронетехники. После потери 3 БМП, 2 пикапов и значительного количества живой силы, противник отступил на исходные позиции. Продолжаются ежедневные безуспешные атаки позиций ВС РФ малыми группами со стороны Озерного и Щурово. Около роты противника при поддержке бронетехники ведут бои на юго-западной окраине Ямполя со стороны Диброва»,- отмечается в материале.

Уточняеется, что севернее Красного Лимана подразделения ВСУ продвигаются на плацдарме у Редкодуба, заняв небольшое село Катериновка.

«Стремясь закрепиться на дороге Сватово – Макеевка – Терны – Лиман, по которой осуществляется снабжение Лиманской группировки ВС РФ, украинские формирования с трех направлений атаковали небольшое село Колодези. Бойцам ВС РФ удалось отразить наступление. Севернее Колодези мобильные группы противника вышли к западному берегу реки Жеребец. Части ВСУ продолжают расширять плацдарм у реки Оскол, наступая в направлении поселка Боровое, занято село Пески-Радьковские. Мобильные группы противника действуют у южных окраин Подлимана», – описывает ситуацию Рыбарь».

При этом западнее Красного Лимана ВСУ ведут наступление на Шандриголово с двух направлений.

«С севера украинским формированиям удалось занять село Среднее и закрепиться на окраинах. С запада противник продвигается со стороны превращенного в руины поселка Новоселовка. Поселок Дробышево также подвергается ежедневным и пока безуспешным атакам противника. Для компенсации высоких потерь в живой силе командование ВСУ перебрасывает в зону боевых действий резервы со стороны Богородичного для решающего штурма Дробышево – Шандриголово. Восточнее Лимана. С плацдарма на северном берегу Северского Донца ВСУ обстреливают шоссе Сватово – Кременная», – говорится в публикации.

По мнению одного из бывших командиров ополчения ДНР Игоря Гиркина («Стрелков») у ВСУ есть порядка двух недель для попыток развить свои прежние успехи, поскольку затем на фронт начнет поступать часть мобилизованных в России.