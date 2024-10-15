Фронт посыплется за два месяца. Россия перешла в стратегическое наступление – Арестович

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Российская армия начала наступление сразу на пяти направлениях, что говорит о его стратегическом характере. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, при таком нажиме фронт ВСУ посыпется уже через полтора-два месяца.

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«Они сейчас предприняли стратегическое наступление. Почему стратегическое? Потому что оно с размахом фронта, который стратегический – от Запорожского направления до Курского. А то, что оно происходит отдельными пехотными и механизированными группами часто численностью меньше, чем взвод или рота, ничего не означает, сейчас такой характер войны при имеющихся силах и средствах, погодных условиях и так далее. Но это наступление сразу на пяти оперативных направлениях: Часов Яр, Торецк, Кураховское направление, на Селидово жопа. Везде активизировались: Торецк – понятно, Покровск – понятно, Курск и так далее. На Харьков пока только никто не наступает, но еще посмотрим», – сказал экс-советник ОП.

«И мы должны что-то сделать с этим стратегическим наступлением. Останавливать его нечем, фронт трещит, фронт посыплется – как всегда я думаю, он завалится за полтора-два[месяца], если так дальше будет продолжаться. Потому что массы саботируют мобилизацию, а мобилизованные силы затащенные саботируют боевые действия», – заявил Арестович.