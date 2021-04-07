«Фронт расширяется. Россия сформировала ударный кулак» – Бессмертный

07.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине нужно готовиться к наихудшему – Россия сформировала две тысячи километров лини фронта на протяженности украинской границы с юга на север.

Об этом в эфире 24 телеканала заявил украинский дипломат, экс-представитель Украины на переговорах в Минске и бывший кандидат в президенты Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, на границах с Украиной сформировалась мощная ударная группировка российских войск.

«Учения «Запад» ежегодно проводились, обычно исключительно на территории Белоруссии с привлечением максимально войск Ленинградского военного округа. Только армейское командование западного направления так или иначе привлекалось к участию в этих учениях. Обратите внимание, о чем сейчас идет речь – в «Запад-2021» принимают участие, начиная от южного, юго-западного, западного направления и даже Северный флот Российской Федерации.

То есть фактически речь идет о тренировках, легендой которых является нанесение удара в западном направлении. Легендируется оно не под оборонные бои, защитные, а под атакующие. Причем, с явным указанием адреса. Потому что идет речь учения бронетанковых частей преодолевать лесистую, болотистую чётность, применение ВВС, десантно-штурмовых бригад и так далее. Как вы понимаете, это не войска, которые задействуются во время защиты, а это наступательные войска…

Понимая, что мы имеем дело с абсолютно непрогнозируемым человеком, который может в любой ситуации принять решение и дать команду на наступление, прежде всего, украинской стороне нужно в любой момент готовиться к тому, что вероятность расширения боевых действий за границами фронта на Донбассе, она очень большая.

И нужно понимать, что в этот фронт входит не только восточное направление, а и северное, потому что на сегодняшний день, кроме того, что восточная часть Украины увеличивается российскими частями наступательного характера. То же самое происходит на территории Белоруссии. Под якобы флагом учений «Запад-2021» туда поступают дополнительные бронетанковые части, авиация, живая сила противника и так далее. Потому, как вы понимаете, этот фронт расширился уже почти до двух тысяч километров», – заявил Бессмертный.