14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Киев осознал, что Москва не шутит, когда говорит о намерении защитить республики Донбасса от украинской агрессии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой» заявил известный российский писатель Захар Прилепин.

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«Я очень аккуратно предположу, что для Киева те посылы, которые прозвучали из уст нашего президента вполне понятны. Россия впервые четко проговорила, что она, в случае нападения Украины, будет защищать Донбасс не только дипломатически, но и любым способом. И безусловно Украина обречена на поражение», – сказал Прилепин.

Он полагает, что Германия и Франция – сильнейшие игроки в Европе – не будут поддерживать Украину, в том числе по экологическим причинам.

«На территории Украины под 200 ядерных объектов и могильников, которые могут случайно заполыхать и полететь облаком в Европу. Поддерживают агрессию на Донбасс Польша и Литва, которые Украине победу не обеспечат. НАТО в эту войну не ввяжется, они ее инициируют лишь как повод, чтобы перекрыть «Северный поток-2». Шахматный расклад понятен», – говорит собеседник издания.

При этом он объяснил, что если война случится, то она не будет ни короткой, ни победоносной, ни с малыми жертвами, поскольку в задуманном Украиной виде ВСУ постараются выйти на российскую границу.

«Значит, они должны будут прорываться. А России, чтобы вступить в конфликт, придется дождаться жестоких потерь со стороны ДНР и ЛНР. Обратно, конечно, мы будем их гнать не до сегодняшней линии соприкосновения. Скорее всего фронт сдвинется до прежних границ Донецкой и Луганской областей. Но у Украины там две, три, четыре линии обороны. И все это будет проходить, к несчастью, поблизости или прямо в населенных пунктах», – резюмировал Прилепин.