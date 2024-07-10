Фронт трещит, Запорожье может стать следующим, – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
10.07.2024 12:07
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запорожское направление сулит стать новым проблемным для ВСУ участком фронта.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запорожское направление сулит стать новым проблемным для ВСУ участком фронта. Об этом в эфире...

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По словам эксперта, с учетом общей ситуации в зоне боевых действий, атака ВС РФ на Запорожье вполне вероятна.

«Военные говорят о том, что как раз на Запорожском направлении можно ждать удара. Да, вопрос, удержат ли ситуацию ВСУ, но с учетом того, что мы наблюдаем в последние месяцы, когда налицо конфликт между военным и политическим руководством, и желание сделать кого-то крайним, то это не к добру.

Ну, ВСУ пока держатся, фронт трещит, но не рушится. Будем надеяться, что, по крайней мере, под Запорожьем ситуацию удержат. Но риски большие для Запорожья, поскольку фактор Запорожья стратегически важен – плотины, предприятия», – заявил Золотарёв.

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