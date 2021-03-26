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26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Политика, Россия, Украина
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«Фронт уже в Киеве! «Газпром» здесь! Путин все ближе»

Новости Украины

Российский «Газпром» контролирует не только расположенную в Киеве гостиницу «Днепр», но и весь украинский игорный бизнес.

Об этом в интервью львовскому русофобу Остапу Дроздову заявил экс-депутат Верховной рады, член запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Игорь Мирошниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается наибольшая победа команды Зеленского в малой приватизации, которой он щеголял в своём ежегодном послании в Верховную раду, я имею в виду приватизацию гостиницы «Днепр», то это наибольшая «зрада» и пример торговли на крови! Потому что в действительности гостиницей «Днепр» завладел «Газпром».

Купили его не украинские продвинутые айтишники за 1 миллиард 111 миллионов гривен, купил его по факту «Газпром», потому что люди, которые купили, это фунты, у которых нет денег. И они не заплатили свои средства, они выплатили деньги, занятые у банков, которые получили рефинансирование из Национального банка. То есть, 600 милилонов мы с вами рефинансировали за то, чтобы они заплатили за тот актив», – заявил Мирошниченко.

«Однако главнейшая схема не в том (потому что поручителем на этот кредит «фунтов», у которых ничего нет), они ничего не могли заложить, стала фирма, которая торгует российским газом в Европе. Миллиард гривен она заложила, оплачивать кредит не за что, «Газпром» контролирует не просто гостиницу «Днепр», а игральный бизнес на Украине.

Чёрные схемы – кстати, это фирма, которая положила в актив миллиард гривен как залог – фигурант трёх уголовных дел по незаконному отмыванию денег. Это всё торговля на крови», – добавил националист..

«Поэтому, фронт здесь! «Газпром» здесь, Путин ближе, чем мы себе можем представить. Резюмируя это, самое важное – осознать, насколько страшной является та власть, которая казалась кому-то смешной, которая, как казалось кому-то, хуже не будет. Нет, хуже, чем шуты, непрофессионалы в окружении ФСБшников, быть не может», – заключил Мирошниченко.


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