«Фронт уже весь в «котлах» – Хайруллин
Командование российской армии избегает крупномасштабных сражений, предпочитая вместо этого бить по логистике и резервам противника, и не давать ВСУ собраться с силами.
Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас основной оперативный замысел заключается в том, чтобы не допускать крупномасштабных сражений, нанося упреждающие удары, тревожа противника огневыми ударами, манёврами, и так далее», – сказал Трухан.
В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин отметил, что над всей группировкой ВСУ нависла угроза сразу нескольких крупных «котлов».
«Если посмотреть на карту, то видно, что вся украинская линия фронта уже в «котлах». И это без широкомасштабных боевых действий, постепенно создаём «котлы», идём.
В отличие от украинцев, мы можем ударить в любом месте, с очень большими шансами на успех. Северск уже практически в глубоком окружении», – сказал военкор.
Спасибо!
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