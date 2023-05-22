«Фронт уже весь в «котлах» – Хайруллин

Владимир Гладков.  
22.05.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Командование российской армии избегает крупномасштабных сражений, предпочитая вместо этого бить по логистике и резервам противника, и не давать ВСУ собраться с силами.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование российской армии избегает крупномасштабных сражений, предпочитая вместо этого бить по логистике и резервам...

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«Сейчас основной оперативный замысел заключается в том, чтобы не допускать крупномасштабных сражений, нанося упреждающие удары, тревожа противника огневыми ударами, манёврами, и так далее», – сказал Трухан.

В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин отметил, что над всей группировкой ВСУ нависла угроза сразу нескольких крупных «котлов».

«Если посмотреть на карту, то видно, что вся украинская линия фронта уже в «котлах». И это без широкомасштабных боевых действий, постепенно создаём «котлы», идём.

В отличие от украинцев, мы можем ударить в любом месте, с очень большими шансами на успех. Северск уже практически в глубоком окружении», – сказал военкор.

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