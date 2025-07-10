Фронт в тупике, но Россия крепко стоит на ногах – снайпер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На украинском фронте какие-то крупные прорывы вряд ли возможны для обеих сторон.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Из того, что я наблюдаю, они продолжают достаточно крепко стоять на ногах. Здесь надо бить экономически по всем фронтам, том числе по союзникам, чтобы они сыпались везде, где только можно», – считает Прошинский.

При этом, он считает, что ситуация на фронте зашла в тупик