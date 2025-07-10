Фронт в тупике, но Россия крепко стоит на ногах – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На украинском фронте какие-то крупные прорывы вряд ли возможны для обеих сторон.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил списавшийся из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На украинском фронте какие-то крупные прорывы вряд ли возможны для обеих сторон. Об этом...

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«Из того, что я наблюдаю, они продолжают достаточно крепко стоять на ногах. Здесь надо бить экономически по всем фронтам, том числе по союзникам, чтобы они сыпались везде, где только можно», – считает Прошинский.

При этом, он считает, что ситуация на фронте зашла в тупик

«Мы встали, по сути дела, мы не сможем их нормально атаковать и отогнать. Они нас прорвать по-серьёзному не смогут, вот и всё. Дальше только, к сожалению, смерти с двух сторон и разрушенная экономика».

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