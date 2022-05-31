Фронт в тылу. Почему российская культура и наука на стороне украинских убийц

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Новости Украины

Накануне стодневного юбилея СВО на Украине различные социологические службы в России задались целью выяснить уровень поддержки/неподдержки спецоперации среди россиян, понимание целей и задач СВО населением, а главное – дать более-менее достоверный социологический портрет групп поддержки и неодобрения спецоперации.

Говоря по простому, ответить на вопрос, кто эти люди, что они собой представляют и какой видят Россию.

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Что касается общих цифр, то тут обошлось без сенсаций. По данным ВЦИОМ,

поддерживают решение Путина провести специальную военную операцию на Украине 72% граждан, не поддерживают — 18%.

Похожие результаты дало и исследование, проведенное социологами Russian Field & Максим Кац (68% россиян “ЗА” СВО и 22% «ПРОТИВ»). Согласно этому же опросу 37% россиян готовы принять личное участие в СВО если понадобится, против 56% не готовых.70% считают, что Россия движется скорее в правильном направлении и только 23% говорят – в неправильном.

Наконец, ровно половина, 50% считают, что надо продолжать СВО до полной победы, в то время как за переход к мирным переговорам выступают 39% опрошенных. При этом, если вдруг Владимир Путин подпишет с Киевом мирное соглашение и остановит СВО, 26% россиян выступят против этого, а 67 % поддержат.

Очевидно, ответ на данный вопрос напрямую зависит от характера подписанных гипотетических соглашений.

По данным ВЦИОМ, сильно снизились по сравнению с мартом и личные протестные настроения россиян: готовность принять участие в протестных акциях выражает лишь 11%, в то время как 84% граждан скорее не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся. Такие настроения в ближней перспективе ставят крест на попытках раскачать Россию через «протестную улицу».

Не меняется и понимание целей СВО: на первом месте, по данным ВЦИОМ, — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (40%), каждый пятый считает, что цель — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%), 18% в качестве целей спецоперации называют защиту населения Донбасса (ДНР и ЛНР).

Социологам удалось составить коллективный социальный портрет как российского лоялиста, так и «пятой колонны». Так, три социальные группы, в которых негативная оценка СВО не просто численно преобладает над одобрением, а просто таки зашкаливает – это российские наука, культура и медиа.

Против военной операции большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных.

Среди же поддерживающих спецоперацию – больше всего сотрудников правоохранительных органов (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%), далее идут промышленные рабочие, малый и средний бизнес.

Говоря о портрете сторонников и противников военной операции, стоит сказать, что против гипотетической отмены СВО высказалось большинство россиян во всех возрастных группах старше 30 лет. И лишь среди молодежи от 18 до 29 лет тех, кто поддерживает спецоперацию, меньше половины — 42%.

Такая вот у современной России наука, культура и студенческая молодежь. С приведенными цифрами можно обойтись по-разному. Можно спрятать с глаз долой, объявив наветом и происками врагов, а можно взять за основу критической работы над ошибками. Потому что факты – вещь упрямая.

Например, уже озвучено в СМИ, что из числа кандидатов в академики РАН специальную операцию на Украине поддержали только пять ученых (1,6%). Зато публично или в сети высказались против проведения спецоперации 22% ученых. Среди кандидатов в члены-корреспонденты РАН – ситуация похожая. Патриотическую позицию занимают 0,007% ученых из списков. Против спецоперации высказались 17%.

Подавляющее большинство творческой и научной элиты находится в оппозиции к самому главному и важному фронту страны. Противостоит, молча, даже если открыто не выступает против. Можно, конечно, не обращать на такие цифры внимания, ну подумаешь, сколько там этих академиков и кинозвезд с писателями и рэп-музыкантами. Силовиков и чиновников с бюджетниками всяко больше. Проблема в том, что силовики и чиновники не производят смыслы и художественные образы. Это прерогатива интеллектуальной элиты. Которая в России почти вся оказалась по другую линию фронта с народом .

По сути, это сейчас один из самых главных фронтов – фронт в тылу. И не победив в Москве, сложно рассчитывать на победу на Украине. Даже если она состоится, ее легко вырвут из рук военных настроенные на перемирия и договорняки штатские предатели.

Стоит ли удивляться, что в в Киеве прекрасно осознают эту российскую слабость и ахиллесову пяту.

Вот, что пишет украинский телеграм-канал «Картель»:

«Россияне проигрывают информационную войну в музыкальной сфере. Офис президента и условная «украинская эстрада» выпустили уже несколько песен про войну в поддержку своих идей и взглядов. Россияне не выпустили не единого хита. Тут ОП надо отдать должное, обошли россиян. Это тоже часть информационной войны, которую русские консервативные чиновники воспринимают слишком примитивно. Если уж говорить, то песня, как стихи, как лозунги – это символ, который повторяют миллионы, передавая эту энергетику друг другу, являясь носителями. Просто новость быстро умирает в инфопотоках, а песня она как многоразовый символ, вечно остается в информационном поле, оживая потом в картинках, видеонарезках в соцсетях и т.д. Офис Президента, конечно, с западными медийщиками и пиарщиками, сделали так, что поддерживать Украину – это тренд, а вот поддерживать Россию, как-то ущербно и не модно. Многие, кто поддерживает РФ даже в соседних странах СНГ, – этого немного стыдятся и это скрывают».

И в этом украинцы, увы, правы. Среди российских знаменитостей сегодня поддерживать Россию как-то некомильфо. «Своих» поддерживает песней и словом меньшинство творческой элиты и смыслотворцев. Большинство же – либо отмалчивается на всякий случай, либо держит фигу в кармане, либо и вовсе – поливает отборным дерьмом со сцены.

«Образ страны, за которую воюют сегодня наши, имеет очень косвенное отношение к существующему государству РФ. Государство — это в первую очередь феномен сознания. На языке русской традиции это называется «царь в голове», – пишет политэксперт Алексей Чадаев.

И в этом смысле самым «антирежимным» мероприятием парадоксальным образом становится не навальнистская «улица», не либеральная богемная тусовка, а сама СВО и люди, принимающие в ней участие.

Потому что – весьма близкий и исторически обозримый горизонт подарит нам совсем другой протестный типаж: не либерально-западного, а консервативно и националистически настроенного ветерана украинской кампании, который, вернувшись с войны и глядя на совершенно не изменившуюся общественную атмосферу пошлого балагана, начнет задаваться закономерным вопросом: а точно ли за это он воевал в степях Украины?