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Украинский фронт трещал по швам, когда США решили возобновить финансирование и военную помощь. Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арестовича, если бы не помощь США, Украина рухнула бы, как Афганистан под патронатом Штатов.

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«Фронт действительно висел на волоске уже, и доказательство лихого взятия Очеретино – и есть одно из лучших доказательств. Реально у нас заканчивались ракеты ПВО, плохо уже было совсем со снарядами, а в сочетании с отсутствием личного состава, так это вообще. Тем более, что они же не атаковали никакими новыми резервами, они сами снимались, «тришкин кафтан» свой натягивали, чтобы как-то куда-то продвинуться», – сказал экс-советник ОП.

«Видимо, показали парламентариям примерно следующее – что сейчас они отмобилизуются быстрее, чем украинцы, Корея и Китай регулярно дают снаряды, и если так будет продолжаться, фронт реально рухнет, мы увидим картинки, сильно напоминающие Афганистан в той или иной степени, и отвечать за это будете вы, республиканцы», – заявил Арестович.