Фронт висел на волоске. Мы рухнули бы, как Афганистан – Арестович

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украинский фронт трещал по швам, когда США решили возобновить финансирование и военную помощь. Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арестовича, если бы не помощь США, Украина рухнула бы, как Афганистан под патронатом Штатов.

Украинский фронт трещал по швам, когда США решили возобновить финансирование и военную помощь. Об...

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«Фронт действительно висел на волоске уже, и доказательство лихого взятия Очеретино – и есть одно из лучших доказательств. Реально у нас заканчивались ракеты ПВО, плохо уже было совсем со снарядами, а в сочетании с отсутствием личного состава, так это вообще. Тем более, что они же не атаковали никакими новыми резервами, они сами снимались, «тришкин кафтан» свой натягивали, чтобы как-то куда-то продвинуться», – сказал экс-советник ОП.

«Видимо, показали парламентариям примерно следующее – что сейчас они отмобилизуются быстрее, чем украинцы, Корея и Китай регулярно дают снаряды, и если так будет продолжаться, фронт реально рухнет, мы увидим картинки, сильно напоминающие Афганистан в той или иной степени, и отвечать за это будете вы, республиканцы», – заявил Арестович.

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