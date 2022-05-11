Фронт все ближе к Запорожью. Жителей Гуляй Поля призвали эвакуироваться в более безопасные места

11.05.2022  08:56 (Мск)
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Дзен, Запорожье, Местная власть, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Лояльный Киеву мэр города Гуляйполе (Запорожская область) Сергей Ярмак призвал жителей эвакуироваться в более безопасные населенные пункты, которые находятся под контролем Украины. Об этом сообщает Telegram подконтрольной Киеву Запорожской ОВА.

«Из-за сложной военной ситуации, которая сейчас складывается вблизи населенного пункта, не прекращаются боевые действия, городской голова Гуляйполя Сергей Ярмак обратился к горожанам с призывом эвакуироваться в более безопасные города Украины», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Запорожской области пять районов. Четыре из них – Мелитопольский, Бердянский и большая часть Пологовского – в настоящий момент освобождены российской армией и находятся под контролем недавно созданной военно-гражданской администрации во главе с экс-нардепом Украины от Оппоблока Евгением Балицким.

Под контролем киевского режима остается  единственный Запорожский район области – с находящимся на его территории областным центром Запорожье, а также городом Гуляй Поле на самом севере области.

Также отметим, что линия фронта постепенно подбирается с юга к Гуляй Полю, куда движутся российские войска на соединение с северной группировкой, продвигающейся на Донбасс со стороны Изюма, замыкая, таким образом, донбасский котел для ВСУ.

«Запорожье имеет остров в центре Днепра — Хортицу. Можно взять город, но если подорвать мосты и выстроить артиллерию, будут артиллерией с острова долбить все штурмующие группы, подвозить всё по воде — Днепр там широкий. Поэтому эффективна работа от обороны, нанося максимальный урон живой силе. Задача — нейтрализовать 200-300 тыс. противника. Тогда ситуация начнет меняться», – анализирует варианты развития ситуации на линии фронта военкор Юрий Котенок.

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