Фронт вскипел, ВС РФ выдавливают ВСУ с позиций – Стариков

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На линии фронта уже вторую неделю происходит серьезная активизация боевых действий. Российская армия пытается выдавить ВСУ с занимаемых высот, чтобы заставить их накануне зимы оставить занятые рубежи по ряду направлений.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте ведется активизация боевых действий, уже на прошлой неделе фронт вскипел, и активизация пошла по всем направлениям. Потому что, если брать Купянск, Сватово, там дожди были, Бахмут – то же самое. Почему перерыв? Пехота-то может идти, беспилотники поднять невозможно. А без беспилотников это смерть. Южный фланг – то же самое, Ореховское направление, там боевые действия ведутся, но все застопорилось. То есть, классическая позиционная война. Сто метров в одну, сто метров в другую. Противник пытается скинуть нас с занимаемых позиций. Если они скинут, то будет на низинах. Естественно, в зиму на низинах никто воевать не будет, придется отойти на позиции, где мы раньше и были. Сейчас идут боевые действия именно там», – заявил Стариков.