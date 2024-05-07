Фронт ВСУ начинает сыпаться – Хайруллин

Российская армия выходит на основной рубеж Покровск-Курахово, который держит весь восточный фронт ВСУ.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот рубеж, Покровск-Курахово, это основной их рубеж, который держит весь центральный фронт. Уже даже не Донецкий, а уже весь основной фронт. И все остальные, скажем так, северные и южные крылья всего фронта, то есть это все ради того, чтобы держать вот этот рубеж. Он валится, у укропа сыпется вся конфигурация фронта. Эффект домино, который может обрушить весь фронт укропов. Мы сейчас наблюдаем финал», – сказал Хайруллин.

«Когда произошёл прорыв в Очеретино, то Новокалиново, Керамик, Архангельское, Соловьёво – мы мгновенно всё это взяли и зачистили. И сегодня в эти часы да наши по некоторым данным зашли уже в Новоалександровку. И до Покровска уже меньше 30 километров.

И между Очеретино и Покровском не осталось вообще никаких высот. То есть здесь естественных преград и никаких высот», – подытожил военкор.