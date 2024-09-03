Фронт ВСУ посыпался не только под Покровском. Темпы ускоряются – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 14:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Оборона ВСУ затрещала не только на Покровском, но и на ряде других направлений, где не выдерживают бригады ВСУ, наспех собранные из новых мобилизованных. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, если в России проведут очередную волну мобилизации и призовут еще больше людей в армию, этот обвал фронта значительно ускорится.

Оборона ВСУ затрещала не только на Покровском, но и на ряде других направлений, где...

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«Осыпается фронт не только под Покровском. На Луганском направлении есть бригады, которые не выдерживают, из новых. И везде потихоньку. Эти проблемы накапливаются, эти проблемы усугубляются. Они не за день накопятся и усугубятся, но если дальше так будет продолжаться и фундаментальные решения, о которых я говорю, не будут приняты, фронт посыплется.

Если россияне проведут мобилизацию, фронт посыплется еще быстрее. Он осыпается сейчас, а тогда он посыплется. Это означает, что Покровских выступов или прорывов и потерь территорий с темпами километр-три в сутки будет гораздо больше», – заявил Арестович.

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