«Фронт застывает – переходим к ракетной войне» – украинский военный эксперт

Удары, наподобие ракетной атаки штаба Черноморского флота в Севастополе, эффективны лишь в комплексе с заходом живой силы на российскую территорию, чего нет, и не предвидится. Поэтому подобные обстрелы имеют лишь информационный эффект запугивания – к чему, впрочем, у российского населения уже выработался иммунитет.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Имеет ли этот удар (ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе – ред.) стратегическое значение? Нет, не имеет. Имеет ли он тактическое значение? Имеет, но выдаётся за стратегическое значение. Это означает, что, к большому сожалению, у нас тактические победы выдают за стратегические. Влияет ли этот удар на линию боевого соприкосновения на фронтах российско-украинской войны? Нет, не влияет. Приведёт ли это к тому, что противник побежит с Южного фронта? Эта вероятность стремится к нулю. Я сторонник того, чтобы такого рода операции проводились в комплексе, вместе с наземной составляющей. До того, пока нога пехоты, наших видов вооружённых сил сухопутных войск, не ступит на оккупированную противником землю, до того времени она освобождена не будет. Силы спецопераций войны не выигрывают, они помогают основному виду вооружённых сил – сухопутным войскам – вести боевые действия и освобождать оккупированные противником территории», – отметил Стариков.

По его словам, всё готовится к тому, что фронт застынет, и противостояние перейдёт в «ракетную войну».

«Это означает, что война на сухопутном театре военных действий чуть-чуть приостанавливается, мы, по всей видимости, перейдём в стратегическую оборону на той линии боевого соприкосновения, которая сейчас есть, и что мы сможем освободить до грязюки, боевая техника, – естественно, движение будет на фронтах, но такой активности уже не будет. И перейдёт в так называемую ракетную войну. Это означает, что будут выбиваться (к большому сожалению, и со стороны противника по нам) объекты энергетики, экономики, объекты, которые относятся к транспортной инфраструктуре, а также связанные с логистикой», – предположил эксперт.

Он указал, что здесь важна и информационная составляющая, которая, впрочем, уже вряд ли возымеет желаемую эффективность.

«Это война на истощение, и второе – информационная составляющая. Это будут показывать населению, что в любой момент может что-то прилететь. Это для того, чтобы население противника знало, что у них просто так ничего не пройдёт, чтобы они жили с ожиданием, что в любой момент прилетит в ответ. Приведёт ли это к тому, что население РФ начнёт бузить и поднимать революцию против Путина? Давайте посмотрим: то, что реально происходит, я вижу информационную составляющую после этих ударов, я, в принципе, вижу, что особо они внимания уже на это не обращают. Естественно, противник всё сглаживает, всё рассказывает, но на население особо это влияние…они тоже уже к этому привыкли», – заключил Стариков.