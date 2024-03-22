Фронтовик объяснил, в чём трудность с крупными наступлениями

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В современной войне невозможны крупные и стремительные наступления большими силами образца Второй мировой войны, потому что сейчас даже пехота обладает серьёзными средствами поражения.

Об этом в интервью публицисту Максиму Калашникову заявил участник одесского сопротивления с 2014 года, ветеран СВО Руслан Долгошея, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блицкриг Второй мировой войны стал возможен только при массированном применении скоростных танков, при поддержке авиации. А на данный момент мы имеем противостояние равных армий. Технологически, во всяком случае. Да, они отстают от нас технологически, по объёмам производимого расходного материала. Но им постоянно идут поставки ПВО, РЭБ. Огромное количество систем, которые включают не только поражение, но и помеху», – сказал ветеран.

«И у нас пока, к сожалению, система отработки блицкрига упёрлась в тот момент, что есть достаточно большие возможности по отсечению ударов. Например, пехота обладает средствами поражения, которые могут остановить танковую колонну – аж бегом», – резюмировал Долгошея.