«Фронтовики в ярости, мобилизация не поможет» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
11.01.2024 08:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские военнослужащие очень обозлены на своё руководство из-за того, что за два года на передовой так и не появилось детей политиков, чиновников или олигархов.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявила депутат от «Слуги народа» Анна Скороход, ранее исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военнослужащие очень обозлены на своё руководство из-за того, что за два года на...

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«Все, кто сейчас на фронте, свирепствуют от несправедливости в том, что так называемые руководители страны, местной власти, государственные служащие, крупные бизнесмены, которые наживаются на закупках в Министерстве обороны, они все не защищают страну», – сказала депутат.

Она подчеркнула, что если руководство страны не начнёт отправлять своих близких на передовую, то никакая мобилизация уже не поможет.

«Все добровольцы, уважаемые коллеги, уже давно на фронте или под флагами, поэтому пора определиться всем остальным, действительно ли они являются элитой государства, и подать пример всем остальным, встать на защиту нашей Украины.

Именно элита общества должна отправить на мобилизацию своих детей, а не прятать их за границей у западных партнеров. Иначе мобилизация не сработает», – возмутилась она.

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