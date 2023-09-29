Фронтовое «мясо» начало прозревать — «Як воевать, когда семьи некуда девать?»

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Украинская же пропаганда как внушает — мол, всякие там дезертиры, уклонисты, мужики, отказывающие брать повестки, которых вылавливают и избивают, это «ганьба». А направлять на фронт в качестве наказания преступников и сепаров — наоборот, «ганьбыты» армию. Другое дело — кадровые военные, профессиональные, добровольцы — это элита, герои, воины света, живые иконы и прочий пафос. Таким почет, а погибшим — мемориалы за миллиарды гривен.

Что ж, словно специально для иллюстрации того, насколько это «правда», в Одессе разразился показательный скандал.

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Дело в том, что в мае нынешнего года во время очередной ракетно-дроновой атаки на Одессу сильно пострадало общежитие Военной академии. Пять месяцев прошло, а вояки с семьями так и жили все это время в руинах, сделав подпорки из говна и палок. О вставке стекол и речи не шло.

Кстати, обитают в общежитии не столько курсанты, сколько семьи фронтовиков, ибо на квартиры за годы службы они так и не заработали. Это вот такое отношение к «настоящим героям».

Но ладно стекла, жарко пока, да и «скилькы тиеи зымки?». Но на днях на дверях общежития появилось объявление, предписывающее до 1 октября покинуть жилье. Ремонт, дескать, будет. Правда, бессрочный.

«Выезжайте, куда хотите. А мы отключим вам газ, свет, воду, так и написали!» — рассказал журналистам жилец общаги полковник Андрей Дончак.

«Я написал запросы военному командованию, в мэрию, начальнику Военной академии. Горсовет ответил, что ничем помочь не может. Дескать, в городе 1400 человек требуют улучшения жилищных условий. Нет, не те, кто пострадал от ракет и шахедов, а люди из ветхого фонда. Остальные инстанции не ответили вовсе… В общежитии зарегистрировано 160 семей… Как можно нормально воевать, когда семьи некуда девать?» — недоумевает Дончак.

Из самой академии ставшим вдруг бездомными жильцам пришел следующий ответ:

«У нас, к сожалению, собственного жилого фонда нет, поэтому все семьи расселить мы не можем. Отсутствует свободный жилой фонд и в одесском гарнизоне. Академия обратилась к мэру Одессы Геннадию Труханову, председателю областной военной администрации, волонтерским организациям и общественным фондам с просьбой оказать содействие в расселении жильцов пострадавшего общежития. Ответа пока нет».

Ну, про вой о «проклятой русне», разбомбившей общежитие с «настоящими героями» и элитой, надеюсь, говорить не стоит? Только странно — никто ведь не убит и даже не ранен. И выгоняет людей на улицу перед холодами вместе с детьми малыми вовсе не «проклятая русня», а… кто? Правильно, «ридна нэнька»!

Патриоты же, вступившиеся за военных, по традиции талдычат о своем.

«Когда Труханов говорит, что власть и так щедрой рукой отваливает кучу денег военным, он нагло лжет. Ему пох.. на военных, — возмущается местный наци-правозащитник Дмитрий Бакаев. — Военная академия выселяет из своих общежитий семьи военных. Бабушек, детей, жен. Родители семей сейчас на фронте. Выселяет прямо во двор. Селить народ некуда. Академия просила городские власти помочь. В их общежития целенаправленно бьют орки, надеясь убить бабушку или ребенка, чтобы боец сошел с ума от горя. Да расселите их! Но Труханов ответил: «Денег нет».

Надо сказать, деньги-то и у мэрии, и у ОГА были, но их вбухали в мемориал «Сады памяти» (вот мертвых вояк Украина любит, да), там что-то страшное: даже не миллионы — миллиарды!

А и хорошо, я считаю. Когда они друг друга мочат.

Но, может и у самих вояк «лагидни очи»-то наконец откроются — за кого воюют? Ведь натуральный Стокгольмский синдром.