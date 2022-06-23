Фронтовые репортёры довели до Путина всю ситуацию по БПЛА

Новости Украины

Инертность системы обеспечения Вооруженных Сил РФ и отсутствие современных систем слежения не прошли мимо руководства страны. Выводы сделаны, и хотя в публичном поле они не преданы огласке, процесс идет.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил журналист, депутат законодательного собрания Севастополя Антон Пархоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сбой снабжения армии неизбежен. Мы знаем такие примеры из истории, как и знаем примеры помощи армии, – подчеркнул он, говоря о волонтерской помощи в материальном обеспечении ВС РФ. – Но вопросы появляются. И они появляются не только у граждан, которые жертвуют свою кровно заработанную копейку, но и у руководителей. Буквально несколько дней назад у гаранта Конституции была встреча с военкорами. Встреча была неофициальная с Александром Сладковым и Евгением Поддубным. И они рассказали о всех болезненных моментах, связанных с нехваткой того, что должно быть, и заканчивая системой организации армии, которая оказалась не совсем готова к реалиям современной войны. Оргвыводы уже делаются, хотя информации в публичном поле нет. Но процесс неизбежный, и то, что он идет, уже достаточно хорошо. Добровольно помогать будут, и это не закончится. Проще обеспечить, а потом спросить, почему этого не было. Цена этому – человеческая жизнь».

По словам эксперта, задача специальной военной операции не только в том, чтобы прирасти новыми территориями, но и их удержать.

«Имеются в виду все территории, которые являются нашими по праву, начиная от Курильских островов, на которые претендует Япония, и заканчивая Калининградом, который испытывает сложности с транспортной блокадой, – отметил Пархоменко. – Где мы должны остановиться, я боюсь прогнозировать… Для нас история уже не имеет обратного хода, мы взбираемся по лестнице и обратно спуститься уже не можем – нужно добираться до финальной точки, где обстановка стабилизируется. И, слушая заявление нашего противника, я понимаю, что эта граница отодвигается все дальше и дальше».

Ранее вопрос обеспечения российских военных подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, поднял известный блогер, ополченец Владлен Татарский. По его словам, только усилиями волонтеров и бизнеса армия получает нужное количество беспилотников, тепловизоров и коллиматоров. По словам Татарского, своих должностей должны лишиться те, кто отвечал за снабжение армии, и те, кто отвечает за это сейчас. Поскольку даже спустя три месяца спецоперации БПЛА закупают волонтеры, а не Минобороны РФ.