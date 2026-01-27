Взятая Украиной на вооружение националистическая идеология – это путь к уничтожению государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Новости live» заявки киевский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддержавший майдан.

По его словам, в итоге Украина попадет «в застой, где не помогут даже совокупные деньги Запада».

«Потому что это вульгарный национализм. Это национализм, который не хочет знать других гуманитарных теорий, кроме своей, где нация превыше всего. Гуманитарная катастрофа? Ну – фиг с ним. Вы должны умирать так же, как люди на фронте. Проблема лишь в том, что фронт может быть как фронт, когда у него выживает и нормально функционирует тыл.

Если ты прекращает нормально функционировать, фронт будет ненадолго. И эту вещь, в принципе, власть сегодня не понимает, стратегически так она не мыслит», – резюмировал Дацюк.