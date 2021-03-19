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19.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, терроризм, Украина
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ФСБ арестовала украинских неонацистов, готовивших теракты

Новости Украины

ФСБ задержала в Ярославле и Геленджике 14 членов украинской неонацистской организации «М.К.У», готовящих теракты.

Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ФСБ, силовики провели обыски в местах проживания членов группировки и обнаружили большое количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Организатором группировки, по данным следствия, является гражданин Украины Егор Краснов.

«Пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев…

От Краснова и других украинских членов «М.К.У.» из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур», – говорится в сообщении.


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