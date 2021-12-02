ФСБ берет с поличным украинских диверсантов

02.12.2021  11:34 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Политика, Россия, Сюжет дня, терроризм, Украина, ФСБ
Новости Украины

ФСБ на территории России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба российской спецслужбы.

ФСБ на территории России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. В используемом ими автомобиле обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу», – говорится в сообщении.

Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области полковником Василием, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10000 долларов.

Кроме того, взят агент ГУР Министерства обороны Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта.

«Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины. Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств задержанный, в сопровождении М.Кириловца и двух офицеров военной разведки, нелегально пересек государственную границу Российской Федерации», – сообщили в ФСБ.

Цилик был задержан в ходе повторного прибытия в Россию с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по пресечению разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб на территории Российской Федерации продолжаются», – резюмировали в российской спецслужбе.

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